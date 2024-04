Wat is de ziekte van Carré (hondenziekte)?

De ziekte van Carré ook wel hondenziekte genoemd, is een ernstige aandoening veroorzaakt door een virus, die ervoor kan zorgen dat uw puppy of volwassen hond last heeft van een akelige hoest en diarree.

In sommige gevallen kunnen honden zelfs dodelijke longontsteking oplopen of verlamd raken.

Wat zijn de andere symptomen van de ziekte van Carré (hondenziekte)?

Een puppy of volwassen hond met ziekte van Carré vertoont verscheidene symptomen.

De ziekte van Carré kan verschillende vormen aannemen, wat de diagnose vaak bemoeilijkt. Over het algemeen kunnen de symptomen zijn:

Koorts

Diarree en spijsverteringsproblemen

Plotseling braken

Lusteloosheid

Neerslachtigheid

Verlies van eetlust

Niezen, hoesten en ademhalingsproblemen

Problemen met de ogen, huid of zenuwen

Wat veroorzaakt de ziekte van Carré (hondenziekte)?

De ziekte van Carré wordt door geïnfecteerde honden overgedragen door middel van niezen en hoesten of door direct contact met urine, bloed of speeksel. Het kan ook worden overgedragen door het delen van water of voerbakjes.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)?

De ziekte van Carré kan worden voorkomen door vaccinatie. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy op de juiste leeftijd de benodigde injecties krijgt.

Het vaccinatieprogramma van puppy's begint meestal op een leeftijd van zes tot acht weken. Waarschijnlijk wordt de vaccinatie voor de ziekte van Carré na zeven tot negen weken gegeven, met een booster bij elf tot dertien weken.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

Sommige vaccins zijn verplicht, terwijl andere worden aanbevolen, afhankelijk van de risico's waarmee uw puppy geconfronteerd wordt gezien zijn levensstijl en omgeving. Vaccinatie tegen de ziekte van Carré is verplicht, dus uw puppy krijgt deze injectie in het kader van elk vaccinatieplan dat is afgesproken.

Beschermt de vaccinatie mijn hond altijd tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)?

Uw puppy heeft na vijftien maanden een nieuwe boosterinjectie nodig en daarna jaarlijks om ervoor te zorgen dat hij is gevaccineerd tegen de ziekte.

Overleg met uw dierenarts aangezien deze u kan helpen bij de keuze voor een vaccinatieprogramma dat het beste past bij de behoeften van uw puppy, afhankelijk van de plaats waar de puppy normaal verblijft en de activiteiten die hij onderneemt.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn puppy is besmet?

De symptomen van de ziekte van Carré, zoals (soms bloederige) diarree, kunnen wijzen op de aanwezigheid van andere ziekten. Een andere aandoening waarvan dit een symptoom kan zijn, wordt veroorzaakt door het parvovirus, wat vaak fataal kan zijn voor puppy's en volwassen honden. Zorg ervoor dat u let op elk ander symptoom en hoe dit zijn normale gedrag beïnvloedt.

Als uw puppy diarree heeft maar zich normaal gedraagt, is controleren wat hij heeft gegeten het eerste wat u moet doen. Puppy's zijn erg leergierig en hebben de neiging om dingen te eten die ze niet zouden moeten eten, dus probeer ze in de gaten te houden als u op pad bent.

Als er andere symptomen van de ziekte van Carré zijn, raadpleeg dan onmiddellijk de dierenarts. Deze voert een aantal biochemische testen en urineonderzoeken uit om te bepalen of uw puppy is besmet en wat de beste aanpak is.

Uw puppy de juiste vaccins laten geven als onderdeel van een programma dat is overeengekomen met uw dierenarts is uiterst belangrijk. U moet ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk contact met de dierenarts opneemt zodra u uw nieuwe puppy mee naar huis hebt genomen, zodat u er zeker van bent dat hij de juiste vaccinaties op het juiste moment krijgt om voortdurend gezond te blijven.

Als u vragen hebt over de ziekte van Carré, praat dan met een dierenarts. Die kan u informatie geven over de ziekte, de preventie en de mogelijke behandeling ervan.