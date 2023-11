Dental Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Dental Care er en ernæringsmessig komplett og balansert sammensetning som bidrar til å støtte kattens tannhelse og munnhygiene. ROYAL CANIN® Dental Care tørrfôr er tilpasset med et aktivt kalciumbindemiddel som binder seg til kalsiumet i kattens spytt og bidrar til å redusere dannelse av plakk og tannstein. Dette fôret har spesialdesignede fôrkuler med en spesifikk tekstur som bidrar til å polere kattens tenner. Denne børsteeffekten bidrar til å begrense oppbyggingen av skadelig plakk og tannstein under hvert måltid. ROYAL CANIN® Dental Care har beviste resultater. Vår studie* viste at dette produktet ga opptil 59 % redusert dannelse av tannstein i løpet av 28 dager*. *Royal Canin© intern studie

