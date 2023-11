Indoor Jelly

PRODUKTDETALJER

Innekatter har andre næringsbehov enn utekatter. Dette er spesielt fordi de lever et mindre aktivt liv. Derfor inneholder ROYAL CANIN® Indoor in Jelly ingredienser som L-karnitin for å støtte fettforbrenningen. På grunn av våtfôrets høye vanninnhold føler katten seg raskere mett, uten å innta ekstra kalorier. Så lenge katten får riktige porsjonsstørrelser bidrar fôret til at katten kan holde idealvekten. De lett fordøyelige proteinene og tilføyelsen av zeolitt (klinoptilolitt) sikrer at ROYAL CANIN® Indoor in Jelly gir optimal støtte til fordøyelsessystemet. Fordi proteinet er lett fordøyelig, blir det også mindre rester igjen i tarmene. Det gir avføring med mindre lukt. Innekatter har ofte mer sårbare urinveier, særlig hvis katten er kastrert/sterilisert. Dette fôret inneholder mye vann og balanserte mineralnivåer, slik at ROYAL CANIN® Indoor in Jelly bidrar til sunne urinveier. Det er lettere å gi katten et sunt kosthold hvis den liker fôret den får. ROYAL CANIN® Indoor in Jelly har en spesifikk ernæringsprofil med tilpassede nivåer av protein, fett og karbohydrater. Katter foretrekker instinktivt dette fôret, fordi sammensetningen er tilpasset deres naturlige preferanser. Smaken er forskjellige, også hos katter. Derfor er ROYAL CANIN® Indoor tilgjengelig både som våtfôr i deilig saus, i gelé og som knasende tørrfôr. Følg fôringsveiledningen fra Royal Canin som du finner på forpakningen, hvis du ønsker å gi katten din blandet fôring, slik at den får optimale mengder av tørrfôr og våtfôr.

