Instinctive 7+ Gravy

PRODUKTDETALJER

Våtfôret ROYAL CANIN® Instinctive 7+ i saus egner seg for katter over 7 år, og det er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos voksne katter. Etter hvert som katten blir eldre, reduseres aktivitetsnivået naturlig med tiden. Instinctive 7+ i saus inneholder et eksklusivt kompleks av antioksidanter som bidrar til å støtte kattens vitalitet. Kattens preferanser kan også endre seg med tiden – visse fôrtyper som kan ha smakt godt før, tilfredsstiller kanskje ikke katten din lenger. Derfor er dette våtfôret til katter spesielt utviklet for å samsvare med den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter som din. I tillegg har det et tilpasset innhold av fosfor. Det bidrar til å fremme en sunn nyrefunksjon hos katten.

Les mer