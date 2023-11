Light Weight Care Gravy

PRODUKTDETALJER

Overvektige katter er mindre i stand til å løpe, klatre og hoppe, dessuten har de en økt risiko for helseproblemer. Bidra med å gi katten din en sunnere vekt ved å gi den næringsstoffer av høy kvalitet, morsomme og aktive fôringsrutiner og enkle vaner for god helse.Royal Canins fôr med fokus på vekt, inneholder alle næringsstoffer for god helse. Fôrene har også tilpassede mengder av protein, fett og kalorier, som bidrar til å skape en sunn vekt og god muskelmasse.ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy bidrar til å redusere kaloriinntaket for katter med opptil 19 %, og hjelper slik til med å opprettholde sunn vekt. Fôret er også beriket med L-karnitin, som stimulerer et sunt og raskt stoffskifte.Når katten spiser et fôr utviklet for å holde vekten, vil kostholdet spille en viktig rolle når det gjelder å vedlikeholde muskelmassen og holde fettnivået på et optimalt nivå.Derfor har ROYAL CANIN® Light Weight Care in Gravy et høyt proteininnhold som bidrar til å skape en god muskelmasse. Det reduserer samtidig kaloriinnholdet, som er nødvendig for å begrense vektøkning, slik at katten din får en slank, sunn kroppstype.I tillegg bidrar næringsstoffene i dette produktet for sunne urinveier og dermed gode blærefunksjoner.Høyere vanninnhold og større volum på våtfôret fyller kattens mage uten å tilføre ekstra kalorier. Resultatet blir at katten spiser færre kalorier med et kosthold som inkluderer våtfôr.For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er Light Weight Care også tilgjengelig som knasende og velsmakende tørrfôr. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten din får nøyaktige mengder av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.Hos ROYAL CANIN® har vi satt oss som mål å levere ernæringsløsninger tilpasset kjæledyrenes behov. Ifølge ett internt studie utført av ROYAL CANIN®, gikk mer enn 90 % av lett overvektige katter fôret med Royal Canin Light Weight Care-tørrfôret ned i vekt på 8 uker.

