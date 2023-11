PRODUKTDETALJER

Våtfôret ROYAL CANIN® Maine Coon Adult i saus er sammensatt spesielt med tanke på behovene hos denne rasen. Du kan føle deg trygg på at de ernæringsmessige behovene hos maine coon-katten din er like viktige for oss som de er for deg. Det er viktig å bruke litt ekstra oppmerksomhet for å støtte den generelle helsen og tilstanden til leddene. Fôret er beriket med taurin, DHA og EPA (omega-3-fettsyrer) for å opprettholde muskel- og beinstyrken, i tillegg til å støtte en sunn hjertefunksjon. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult i saus har også en høykonsentrert energisammensetning for å gi den store katten det energinivået den trenger for å gjennomføre sine daglige rutiner. Maine coon-katten har en tett, halvlang pels med fin og myk underull. De utvalgte aminosyrene, vitaminene, omega-3- og omega-6-fettsyrene bidrar til å opprettholde sunn hud og pels hos katten din. For å imøtekomme preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® Maine Coon Adult i saus også tilgjengelig som tørrfôr med knasende og velsmakende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

