Sensory Taste Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

På grunn av sin bakgrunn som kjøtteter er katter følsomme for kjøttaktige smaker som forbindes med noe velsmakende, så selv om smaksspekteret er mindre, har de fremdeles en sterk følsomhet for smak. ROYAL CANIN® Sensory Taste er spesielt sammensatt med spesifikke, smakfulle smaker for å stimulere og appellere til kattens særegne smakssans, samtidig som den støtter optimalt velvære gjennom sansemessig variasjon. Denne sammensetningen er spesielt utviklet for å matche den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter. Denne sammensetningen inneholder også en kombinasjon av næringsstoffer som bidrar til å støtte urinveiene til den voksne katten. Andre produkter i ROYAL CANIN® Sensory-serien inkluderer Sensory Smell og Sensory Feel, hver med sin egen attraktive sammensetning for å stimulere kattens appetitt og skape en sansemessig rik fôringsopplevelse. Blandet fôring av både våtfôr og tørrfôr gir katten din en rekke teksturer, noe som bidrar til å stimulere appetitten ytterligere. Sørg for å følge riktig fôringsmengde for å sikre sunne porsjoner.

