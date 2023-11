Sterilised Gravy

PRODUKTDETALJER

Kastrerte/steriliserte katter har andre behov enn katter som ikke har blitt kastrert/sterilisert. Derfor er ROYAL CANIN® Sterilised i saus sammensatt spesielt med tanke på de ernæringsmessige behovene hos voksne, kastrerte/steriliserte katter.Med et kontrollert energiinnhold og et moderat fettinnhold, bidrar det til å begrense sjansen for at katten din blir overvektig – særlig når det gis i passelige daglige rasjoner.ROYAL CANIN® Sterilised i saus er utviklet i henhold til den optimale ernæringsmessige profilen som instinktivt foretrekkes av voksne katter – for å sikre at de får i seg de næringsstoffene de trenger for å opprettholde en generelt god helse.Det inneholder også en nøyaktig tilpasset balanse av mineraler som bidrar til å fremme sunne urinveier hos katten.For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® Sterilised tilgjengelig som våtfôr i en myk og velsmakende paté, en smakelig saus eller som tørrfôr med velsmakende og knasende fôrkuler.Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

