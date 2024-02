Light Weight Care Jelly Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Light Weight Care Jelly våtfôr er en ernæringsmessig komplett og balansert sammensetning som bidrar til å begrense vektøkning. Det tilpassede proteininnholdet i denne våtfôrsammensetningen bidrar til å opprettholde kattens muskelmasse for å holde den på en sunn vekt. ROYAL CANIN® Light Weight Care Jelly er også beriket med L-karnitin – en aminosyre som er involvert i fettmetabolismen. ROYAL CANIN® Light Weight Care har beviste resultater. Vår studie* viste at over 90 % av kattene oppnådde en optimal vekt i løpet av 8 uker* med Light Weight Care hvor de kombinerte både tørrfôr og våtfôr. ROYAL CANIN® Light Weight Care er også tilgjengelig i saus eller som tørrfôr. En blanding av både våt- og tørrfôr gir den variasjonen katter foretrekker. *Royal Canin© intern studie

