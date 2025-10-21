HjemKatterProdukterVeterinærprodukterWeight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic
Weight Management Diabetic

Weight Management Diabetic

Våtfôr til katt

Komplett diettfôr til voksne katter

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Eksisterende format

1 x 85 gg 85 x 1

12 x 85 gg 85 x 12

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TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALES VED TILFELLER AV • Diabetes Mellitus og BCS-vurdering (Body Condition Score) ≤ 6/9 • Diabetes mellitus og en BCS-vurdering på ≥ 7/9, inntil en god glykemisk kontroll er oppnådd ANBEFALES IKKE VED TILFELLER AV  Vekst, drektighet/diegiving

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FORDELER

Glukosekontroll

Spesifikt fremstilt for å bidra til å håndtere blodsukkernivået etter et måltid hos katter med diabetes.

Lite stivelse

Sammensetning som inneholder et redusert stivelsesnivå.

Høyt proteininnhold

Høyt proteininnhold. Vedlikehold av muskelmasse er essensielt hos katter med diabetes.

ERNÆRINGSINFORMASJON