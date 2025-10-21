Weight Management Diabetic
Våtfôr til katt
Komplett diettfôr til voksne katter
PRODUKTDETALJER
ANBEFALES VED TILFELLER AV • Diabetes Mellitus og BCS-vurdering (Body Condition Score) ≤ 6/9 • Diabetes mellitus og en BCS-vurdering på ≥ 7/9, inntil en god glykemisk kontroll er oppnådd ANBEFALES IKKE VED TILFELLER AV Vekst, drektighet/diegiving
FORDELER
Glukosekontroll
Spesifikt fremstilt for å bidra til å håndtere blodsukkernivået etter et måltid hos katter med diabetes.
Lite stivelse
Sammensetning som inneholder et redusert stivelsesnivå.
Høyt proteininnhold
Høyt proteininnhold. Vedlikehold av muskelmasse er essensielt hos katter med diabetes.
ERNÆRINGSINFORMASJON
Denne dietten fremmer et miljø i urinen som er ugunstig for utvikling av både struvitt- og kalsiumoksalatkrystaller.
SAMMENSETNING: kjøtt og biprodukter av animalsk opprinnelse, korn*, biprodukter av vegetabilsk opprinnelse, mineraler, oljer og fett. *Karbohydratkilde: 1,5 %.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin D3: 270IE, Taurin: 1,3g, Jern (3b103): 3mg, Jod (3b202): 0,4mg, Kobber (3b405, 3b406): 3mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 0,8mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 8mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 1 g.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 8,9 % - Fett: 3,2 % - Aske: 1,7 % - Råfiber: 1,1 % - Væske: 82,5 % - Essensielle fettsyrer: 0,54 % - Total sukkerstoffer: 1,3 % - Stivelse: 1,2 % - Karbohydratkilder: modifisert maisstivelse - ris.
*L.I.P.: Proteiner valgt på grunn av deres svært høye fordøyelighet.
BRUKSANVISNING: Se tabellen. Batch no., registreringsnummer og best før dato: Se pakken. Oppbevares kjølig og tørt.
|BLAND
|POUCH
|TYNN
|NORMAL
|OVERVEKT
|VEKT (kg)
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|1 +
|22
|16
|9
|3
|1+
|36
|27
|18
|4
|1+
|48
|37
|26
|6
|1+
|69
|55
|40
|8
|1+
|89
|71
|53