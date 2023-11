PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN tørrfôr er et fullfôr for spesielle ernæringsmessige behov til katter for å kompensere for dårlig fordøyelse og redusere intoleranse for ingredienser og næringsstoffer. ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

Les mer