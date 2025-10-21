HjemKatterProdukterVeterinærprodukterVital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken
Vital Renal Chicken

Vital Renal Chicken

Våtfôr til katt

Komplett diettfôr til voksne katter

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Eksisterende format

1 x 85 gg 85 x 1

12 x 85 gg 85 x 12

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TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALES VED TILFELLER AV Azotemisk kronisk nyresykdom (IRIS sent i fase 2 til fase 4) Behandling av tilbakevendende kalsiumoksalatstein hos katter med nedsatt nyrefunksjon Forebygging av tilbakevendende urolithiasis som krever alkalisering av urin: urat- og cystinstein ANBEFALES IKKE VED TILFELLER AV Vekst, drektighet/diegiving

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FORDELER

Støtter nyrene

Oppskrift med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av proteiner av høy kvalitet for å støtte nyrefunksjonen og dermed forbedre kattens livskvalitet.

Tilpasset energiinnhold

Tilpasset energiinnhold for å redusere volumet på måltidet og bidra til å kompensere for nedsatt appetitt.

Flere aroma-profiler

En spesifikk aromaprofil med en attraktiv tekstur på fôrkulene for å bidra til å stimulere kattens appetitt, særlig i tilfeller av fôrvegring.

ERNÆRINGSINFORMASJON