Derma Skin & Coat

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® SKIN & COAT tørrfôr er et fullfôr for spesielle ernæringsmessige behov til katter, som er fremstilt for å støtte av hudfunksjonen ved dermatose og overdrevet håravfall. Høyt innhold av linolsyre (LA) og summen av eikosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). ANBEFALINGER: Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi SKIN & COAT tørrfôr opptil 2 måneder til å begynne med.

Les mer