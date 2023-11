PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY tørrfôr er et fullfôr for spesielle ernæringsmessige behov til katter for å løse opp og redusere tilbakefall av struvittstein, samt for å redusere overflødig kroppsvekt. Egenskaper for metastabilisering eller undermetning av urin for struvitt og/eller urinforsurende egenskaper. ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi URINARY S/O + SATIETY tørrfôr i 5 til 12 uker for å løse opp struvittstein, opptil 6 måneder til å begynne med for å redusere tilbakefall av struvittstein, samt inntil ønsket kroppsvekt er nådd og senere dersom det er nødvendig for å vedlikeholde denne. For katter anbefales en overgangsperiode når man skal starte på produktet. For et effektivt vekttap eller vedlikehold av vekten bør det anbefalte daglige energiinntaket ikke overstiges.

