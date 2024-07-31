Tysk spitz
Med fem ulike størrelser som varierer fra 18 til 55 cm, og en lang rekke pelsfarger, kan tysk spitz trygt sies å være en mangfoldig rase.
Om tysk spitz
Tysk spitz er forfedrene til de fleste av dagens hunderaser av spitz-typen. Deres vakre pels med en tykk underpels er én av hunderasens mest iøynefallende trekk – spesielt den man-lignede kragen og den buskete halen.
Det finnes i alt fem varianter av tysk spitz: zwergspitz, kleinspitz, mittelspitz, grosspitz og wolfspitz. I ikke-tysktalende land, er wolfspitz kjent som keeshond, og zwergspitz som pomeranians.Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Rasepesifikasjoner
Land: Tyskland
Størrelseskategori: Mellomstor
Gjennomsnittlig forventet levetid: 13-16 år
Kjærlig / Livlige / Lojal / Årvåken / Selvsikker / Tøff
Viktige fakta
