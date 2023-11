Light Weight Care Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Overvektige hunder lider ofte av stress fra den overflødige vekten som tynger leddene deres. Gjør det lettere for hunden din med å gi ernæringsstoffer i høy kvalitet laget for å bidra til å holde idealvekten.ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf passer for hunder i alle størrelser som er utsatt for vektøkning.Dette smakfulle fôret er beriket med lett fordøyelige proteiner som bidrar til at hunden din får en sunn muskelmasse. Det har også et redusert fett- og kaloriinnhold.For å unngå helsekomplikasjoner forårsaket av overvekt, er ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf laget med en optimal kombinasjon av løselige og uløselige fibre slik at hunden din skal føle seg mett.Blant andre gode næringsstoffer er denne sammensetningen også rik på fettsyrer fra omega-3-gruppen, som EPA og DHA. Disse næringsstoffene har betennelsesdempende virkning, mens de også bidrar til å støtte hundens ledd.Videre sørger ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf også for regelmessig og sunn avføring for bedre fordøyelse.Vårt Light Weight Care-ernæringsprogram er tilgjengelig som en deilig paté og et knasende godt tørrfôr. Begge gir komplett ernæring og utfyller hverandre godt. Hvorfor ikke legge patéen til som en deilig topping på tørrfôret?

