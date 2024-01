PRODUKTDETALJER

Den generelle helsen til den store hunden din går gjennom mange endringer etter at hunden er ferdig utvokst, og tegn til aldring kan begynne å dukke opp. Det er ekstra viktig å revurdere kostholdet til hunden på dette stadiet av livet. Kostholdet bør fremme en generelt god helse og kondisjon når hunden går inn i sine eldre år. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ egner seg for voksne hunder som veier 26–44 kg. Tørrfôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos store hunder. Store hunder kan ha en tendens til legge på seg i denne alderen. Årsaken til dette er at de ofte blir mindre aktive enn de pleide å være og dermed ikke forbrenner like mye energi. Derfor er det viktig å kontrollere det daglige fôrinntaket effektivt slik at den store hunden din kan møte alderdommen på komfortabelt vis. Den eksklusive oppskriften inneholder også proteiner av svært høy kvalitet, for eksempel L.I.P. som er kjent for å være svært lettfordøyelig, samt et balansert innhold av kostfiber for å fremme sunne tarmer.

