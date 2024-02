PRODUKTDETALJER

For hunder som er utsatt for fordøyelsesubehag bidrar skreddersydde næringsstoffer – blant annet proteiner, essensielle fettstoffer, vitaminer og mineraler – til å støtte en sunn tarm, så vel som hundens livslange velvære.ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi passer til hunder som veier 26–44 kg, og fôret er spesialutviklet for hunder som har følsom mage.Siden større hunder som din er mer utsatt for fermentering i tarmen, kan myk avføring ofte være et problem.ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi inneholder næringsstoffer av høy kvalitet, balansert for god tarmfunksjon og bedre absorpsjon. Oppskriften inneholder en blanding av prebiotika og fibre for en balansert tarmflora samt for å fremme optimal avføringskvalitet.ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi er spesialutviklet ved hjelp av vår smarte varmebehandlingsteknikk, som sørger for at næringsstoffene blir lettere fordøyelige. Våre regelmessige, strenge kvalitetskontroller bekrefter dessuten den høye fordøyeligheten av dette fôret. Prebiotika er essensielle næringsstoffer i denne oppskriften, siden de tilfører gode bakterier i hundens tarmer. Disse bakteriene omtales noen ganger som god tarmflora, og spiller en viktig rolle i å støtte hundens tarm og generelle helse.Vårt Digestive Care-ernæringsprogram består av to komponenter: knasende fôrkuler og en smakelig paté i pose. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne patéen som en smakelig topping til fôrkulene. Det er ikke bare noe vi påstår – resultatene til ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi viser opptil 97 % utvikling av optimal avføringskvalitet – det beste beviset på en sunn tarm. Dette betyr at ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi er en dokumentert suksess.

