Dermacomfort Mini Adult

PRODUKTDETALJER

Irritert hud er ikke morsomt for noen, inkludert hunden din. Visste du at hudirritasjon er den vanligste grunnen til at hunder tas med til veterinæren? Følsom hud med kløe medfører mye kløing, og hunden din kan skade huden sin med klørne – noe som til syvende og sist kan utgjøre en risiko for infeksjon. Den allergenreduserte sammensetningen til ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini tilberedes nøye ved å benytte et spesifikt utvalg av proteiner. Denne spesialtilpassede ernæringen hjelper med å holde hundens hud i best mulig tilstand. I tillegg hjelper den med å opprettholde hundens fulle og sunne pels. ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini passer til hunder som veier opptil 10 kg, og inneholder nøye utviklede fôrkuler som passer ideelt mellom hundens tenner. Denne ekstra velsmakende oppskriften er spesiallaget for hundens velvære. Den inneholder Omega 3- og 6-fettsyrer – inkludert GLA, EPA og DHA – for å støtte og ernære huden, slik at den blir mindre følsom for irriterende stoffer i hundens miljø. Vårt Dermacomfort-ernæringsprogram består av to komponenter: knasende fôrkuler og en smakelig paté i pose. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne pateen som en smakelig topping til fôrkulene. Det er ikke bare noe vi påstår – 91 % av eierne var fornøyd med dette produktet etter bare 2 måneders kontinuerlig bruk. Dette betyr at ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini er en dokumentert suksess.

