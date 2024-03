PRODUKTDETALJER

Hundefôret ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog er spesialutviklet for å støtte de ernæringsmessige behovene hos tisper og valpene deres. Dette tørrfôret egner seg til voksne hunder av store raser på mellom 26 og 44 kg, og til valper under avvenningen frem til 2 måneders alder. Dette skreddersydde fôret er spesialtilpasset for å ivareta det høye energibehovet hos hunden din av stor rase, samtidig som det støtter en sunn utvikling av de diende valpene, også ved store kull. Det inneholder vitamin C og E, som har vist seg å fremme utviklingen av immunforsvaret. Dette fôret inneholder gunstig prebiotika og svært lettfordøyelige proteiner for å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog er beriket med omega-3-fettsyrer for å støtte utviklingen av hjernen hos unge valper. Fôrkulene i ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog er enkle å bløtlegge i vann til en fristende grøt som er velegnet til valper i avvenningsperioden. Etter bare 8 uker trenger valpene et kosthold som er spesialtilpasset for å ivareta de ernæringsmessige behovene i den neste vekstfasen. På dette stadiet kan du bytte til ROYAL CANIN® Maxi Puppy, som er tilgjengelig både som tørrfôr og som våtfôr med biter i saus.

Les mer