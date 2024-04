PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GI LOW FAT LIQUID er et fullfôr til spesielle ernæringsmessige behov for hunder, som er fremstilt for å regulere forbrenningen av fett i forbindelse med hyperlipidemi og for å bidra til å gjenopprette næringsopptak og rekonvalesens. Lavt fettinnhold. Høyt energiinnhold, høy konsentrasjon av essensielle næringsstoffer og høyt fordøyelige ingredienser. ANBEFALINGER: Før bruk eller før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Administrasjon under tilsyn av veterinær. Gi GI LOW FAT LIQUID opptil 2 måneder til å begynne med i forbindelse med hyperlipidemi eller inntil dyret er friskt.

