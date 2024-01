Weight Management Satiety Small Dog

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørrfôr er et komplett diettfôr til hunder for å redusere overflødig kroppsvekt. Lav energitetthet. ANBEFALINGER: Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørrfôr inntil ønsket kroppsvekt er nådd og senere dersom det er nødvendig for å vedlikeholde denne. For et effektivt vekttap eller vedlikehold av vekten bør det anbefalte daglige energiinntaket ikke overstiges.

