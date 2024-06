Hvorfor trenger valpen min vaksiner?

Når valper er nyfødte, er de helt avhengige av antistoffene de får gjennom morsmelken. De beskytter dem mot skadelige mikroorganismer.

Denne beskyttelsen reduseres over tid, noe som betyr at valpen blir sårbar for å få smittsomme sykdommer. De riktige vaksinasjonene i riktig alder vil bidra til å forhindre at valpen blir smittet av eller utvikler disse sykdommene eller infeksjonene.

Hva gjør valpevaksinasjoner?

Vaksinasjoner bidrar til å forebygge smittsomme og noen ganger dødelige sykdommer. Noen er obligatoriske, mens andre er anbefalt.

Hva bør valpen min vaksineres mot?

De obligatoriske vaksinasjonene er:

Valpesyke: Denne sykdommen kan ta flere former, noe som ofte gjør den vanskelig å diagnostisere. Generelt sett kan den forårsake feber respirasjonsproblemer (rhinitt eller bronkial lungebetennelse), fordøyelsesproblemer (gastroenteritt), okulære, kutane eller nervøse plager, og den kan ofte være dødelig.

Hundehepatitt: Symptomene varierer fra moderat feber og tette slimhinner til oppkast, gulsott, mageforstørrelse, depresjon, reduksjon av hvite blodlegemer, leversmerte og alvorlig hepatitt.

Parvovirus hos hunder: Parvovirus er svært smittsomt og angriper mage- og tarmsystemet. Det fører til tap av matlyst, oppkast, feber og ofte alvorlig blodig diaré. Ekstrem dehydrering kan komme raskt og kan være dødelig innen 48–72 timer.

De anbefalte vaksinasjonene er:

Rabies: En dødelig sykdom for både hunder og mennesker. Vanligvis karakterisert av svingende gange, smertefull nakke, overdreven spyttproduksjon og i noen tilfeller kramper i ansiktsmusklene. Uvanlig aggressiv atferd blir ofte observert, det samme med biting uten å slippe.

Kennelhoste: Dette er en sykdom som rammer hunder i kontakt med andre hunder, for eksempel på kenneler og hundeutstillinger. Denne tilstanden forårsaker alvorlig hoste som kan være mer eller mindre alvorlig avhengig av alder og den generelle helsetilstanden til hunden.

Leptospirose er en zoonotisk, bakteriell sykdom som overføres gjennom urin fra gnagere, og som kan smitte mennesker og enkelte dyr. Hos hunder inkluderer symptomene feber, oppkast, magesmerter, diaré, tap av appetitt, alvorlig svakhet og sløvhet, stivhet, gulsott, muskelsmerter, infertilitet og nyresvikt (med eller uten leversvikt).

Hvordan vet jeg hvilke vaksiner valpen min skal ha?

Snakk med veterinæren din og fortell dem hvor valpen din vil oppholde seg. Dette kan inkludere:

Kenneler

Skogen

Hundebarnehage

Fortell også veterinæren om du skal reise utenlands med valpen, og om eventuelle aktiviteter den kanskje kommer til å delta i, for eksempel hundeutstillinger eller sportsbegivenheter.

Veterinæren din vil da sette sammen en vaksinasjonsplan som passer best til din valps behov.

Når trenger valpen min vaksinene sine?

Valpevaksinasjoner er mest effektive når de gis på faste datoer med boostere. Valpen vil vanligvis starte et vaksineringsprogram når den er rundt seks til åtte uker gammel.

En vanlig vaksinasjonsplan vil trolig bestå av følgende:

7 til 9 uker: valpesyke, smittsom hundehepatitt, parvovirus, selv om dette kan starte tidligere hvis valpen befinner seg i et infisert miljø.

11 til 13 uker: booster for de 3 tidligere vaksinasjonene + rabies og leptospirose.

15 til 17 uker: boostere for rabies og leptospirose.

15 måneder: boostere for alle vaksinene ovenfor.

Vil valpen min også trenge årlige boostere?

For å sikre at valpen er tilstrekkelig vaksinert, må den få årlige boostere. Hvert år bør den få følgende boostere:

Valpesyke

smittsom hundehepatitt

parvovirus

Hva skjer når valpen min blir vaksinert?

Når valpen blir vaksinert, får den en veldig liten dose av viruset eller bakteriene. Dette vil stimulere immunsystemet til å utvikle spesifikke antistoffer mot viruset.

Kan vaksiner føre til at valpen min blir smittet av viruset?

Når virus eller bakterier brukes i en vaksine, er de som oftest døde eller inaktivert, noe som betyr at de vanligvis ikke kan forårsake sykdommene.

Hvordan vil valpen min oppføre seg etter vaksinene?

Valpen din kan virke litt stille en dag eller to etter vaksinene. Dette kommer av at valpens immunsystem responderer på vaksinen.

Hva skal jeg gjøre etter at valpen har fått vaksiner?

Det er viktig at du holder valpen din i ro etter vaksinene siden immunsystemet vil jobbe hardere enn normalt.

Hvis du føler at de ikke er tilbake til sitt vanlige jeg innen 24 timer, kan du kontakte veterinæren for råd.

Det er viktig at du sørger for at du har riktig vaksinasjonsplan på plass for din nye valp, siden hundevaksinasjon er et av de viktigste forebyggende helsetiltakene du kan ta. Så snart du tar med den nye valpen din hjem, er det viktig at du snakker med veterinæren din og sikrer deg at den får de riktige vaksinasjonene til rett tid.