Najważniejsze informacje o rasie



Bichon frisé czy biszon kędzierzawy? To popularna i ceniona na świecie rasa, głównie z powodu wrodzonej radości, otwartości i przyjaznego usposobienia. Jednak pewną trudność może sprawiać jej nazwa: zarówno z powodu wymowy, jak i pisowni. Oryginalna francuska nazwa brzmi bichon à poil frisé, określa niewielkiego psa o kędzierzawej sierści i wymawiana jest zgodnie wymową w tym języku. Można też spotkać skróconą wersję bez typowego francuskiego akcentu w zapisie i wymowie (bichon frise). Obie nazwy uznaje FCI i jego przedstawiciel w naszym kraju ZKwP. Można spotkać też nieoficjalną spolszczoną nazwę biszon kędzierzawy. Całe zamieszanie wokół nazwy na szczęście nie ma wpływu na same psy, które wydają się wiedzieć dokładnie kim są.

Są energiczne się i pełne wigoru, mają dużą zdolność przystosowywania się do trybu życia opiekuna, dobrze nadają się do życia w mieście ze względu na niewielkie rozmiary i przyjazne usposobienie. Wydaje się, że dla większości psów rasy bichon frisé nie ma obcych ludzi, a jedynie ludzie, których jeszcze nie poznały. Bardzo silnie więc się przywiązują do swoich opiekunów, wszystkich domowników oraz przyjaciół domu. Potrafią nie odstępować opiekuna na krok.

Charakterystyczna delikatna i puszysta sierść wymaga codziennego wyczesywania, co pozwala psu rasy bichon frisé prezentować się najlepiej. A ponieważ biszony chętnie sadowią się na kolanach opiekuna, wystarczy mieć po prostu szczotkę od ręką i skorzystać z okazji do uczesania psa.

Umaszczenie bichon frisé to według wzorca rasy czysta biel. Można czasem dopatrzeć się pewnych odcieni np. lekko morelowego, ale nie jest to pożądane. Jeśli bichon frisé przypomina wam maltańczyka, hawańczyka czy bolończyka, to słuszne spostrzeżenie, bo to rasy dość blisko spokrewnione.

Bichon frisé chociaż jest nieduży, to jak każdy pies również wymaga odpowiedniego szkolenia. To psy zazwyczaj inteligentne i chętne do współpracy z człowiekiem, a podczas treningu wymagają delikatności i jasnej komunikacji. Biszony czerpią radość z niemal każdej interakcji z opiekunem, warto więc wykorzystać to do nauki.