Opiekunowie doga argentyńskiego to szczęśliwcy, którzy nie muszą poświęcać wiele czasu na pielęgnację sierści swoich psów. Twarda, krótka sierść tej rasy jest łatwa w szczotkowaniu. Czesanie raz w tygodniu powinno wystarczyć, aby zachować jej elegancki wygląd. Przycinanie pazurów i przegląd stanu uszu to kolejne elementy regularnej rutyny. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną doga argentyńskiego, dobrym rozwiązaniem jest ogrodzony teren, gdzie może swobodnie i bezpiecznie pobiegać. Dalsze ciekawe spacery jednak również są potrzebne. Ten sportowy pies może mieć tendencję do ucieczek, wymaga więc szkolenia i uważnego opiekuna. Wczesny trening jest potrzebny, by opiekun miał kontrolę i umiejętność komunikacji z tym silnym i inteligentnym psem. Czasem dogi argentyńskie bywają uparte, ale dobrze motywowane chętnie pracują z człowiekiem. Psy tej rasy potrzebują dla dobrego samopoczucia również odpowiedniej stymulacji umysłowej. Zacznij pracować ze swoim psem od samego początku a zyskasz wspaniałego towarzysza na wiele lat.