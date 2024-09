Wybierając karmę dla psa rasy owczarek niemiecki należy uwzględnić wiele czynników: wiek, tryb życia, poziom aktywności, stan fizjologiczny i stan zdrowia, w tym tendencję do chorób lub wrażliwość. Karma dostarcza energii niezbędnej do utrzymania funkcji życiowych organizmu. Kompletna receptura karmy musi zawierać też odpowiednio zbilansowane składniki pokarmowe, aby uniknąć niedoborów lub nadmiaru niekorzystnie wpływających na zdrowie i samopoczucie psa. Czysta i świeża woda powinna być zawsze dostępna dla psa, co między innymi sprzyja regularnemu oddawaniu moczu. W czasie upałów zabieraj ze sobą wodę na spacery i treningi, dbaj o pojenie psa podczas przerwy w pracy. Podaż energii w karmie wymaga również dostosowania do warunków klimatycznych. Pies przebywający zimą na zewnątrz ma zwiększone zapotrzebowanie na energię. Poniższe zalecenia dotyczą zwierząt zdrowych. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych psa skonsultuj się z lekarzem weterynarii, ponieważ może być potrzebna specjalna karma weterynaryjna.

Zapotrzebowanie szczenięcia rasy owczarek niemiecki na energię, białko, składniki mineralne i witaminy jest znacznie większe niż u dorosłego psa. Szczenięta potrzebują energii i składników pokarmowych nie tylko do funkcjonowania organizmu, ale także rozwoju i budowy tkanek. Do 15. miesiąca życia układ odpornościowy szczeniąt rasy owczarek niemiecki rozwija się stopniowo. Kompleks przeciwutleniaczy (w tym witamina E) może pomagać wzmocnić naturalne mechanizmy obronne psa w tym okresie wielkich zmian, odkryć i nowych spotkań. Wydolność trawienna szczeniąt jest niższa niż u psa dorosłego. Układ pokarmowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego tak ważne jest dostarczanie wysoko strawnych białek, które będą mogły być efektywnie wykorzystane przez rosnący organizm. Prebiotyki i mannooligosacharydy wspomagają zdrowie układu pokarmowego, co wspomaga równowagę mikrobioty i poprawia jakość odchodów.

Ważne jest, aby wybrać krokiet o odpowiedniej wielkości, kształcie i teksturze. W tym etapie wzrostu zapotrzebowanie na energię jest umiarkowane. U szczeniąt ras dużych, jak owczarek niemiecki, okres wzrostu jest długi i intensywny, przez co są szczególnie podatne na problemy z układem ruchu (w tym wady kończyn, deformacje kości i uszkodzenia stawów). Pierwszy etap wzrostu dotyczy głównie rozwoju kości, ale mięśnie również się rozwijają. Przekarmiane szczenię pobiera za dużo energii, a w konsekwencji zbyt szybko rośnie i przybiera na wadze. To nadmiernie obciąża szkielet i zwiększa ryzyko deformacji kości oraz problemów ze stawami (np. dysplazja stawów). Ograniczenie zawartości energii w karmie dla szczeniąt rasy owczarek niemiecki i podawanie prawidłowej dziennej porcji pomoże kontrolować tempo wzrostu i zminimalizować to ryzyko.