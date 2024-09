Efektowna szata, niewielkie rozmiary i uroczy wyraz to nie wszystko, bo maltańczyki to także przyjazne i opanowane psy. To typowe psy do towarzystwa, które tworzą silną więź z opiekunem i są świetnymi kompanami. Maltańczyk to jedna z najmniejszych ras: wysokość psa to zaledwie 23 cm, dzięki czemu maltańczyk doskonale mieści się na kolanach. Nic dziwnego, że psy taj rasy są ulubieńcami celebrytów, od członków rodziny królewskiej po gwiazdy Hollywood.

Oficjalna nazwa: maltańczyk

Inne nazwy: maltańczyk

Pochodzenie: Włochy