Como ajudar o seu gatinho a manter-se em forma

Quando o seu gatinho já comer alimentos sólidos, deve verificar se ele consegue regular os hábitos alimentares sozinho ou se tem de o ajudar. Por natureza, os gatos gostam de mordiscar e fazem entre 15 e 17 refeições pequenas por dia.

Coloque a quantidade diária do seu gatinho e observe o comportamento dele; se comer um pouco e voltar ao longo do dia, pode continuar a colocar a quantidade total de uma só vez. Se comer tudo de uma vez, terá de dividir em várias refeições e distribui-las ao longo do dia para evitar o excesso de comida e o hábito de pedir comida.

O estilo de vida do seu gatinho deve ser considerado ao definir as rotinas de alimentação. Se o seu gato não sair de casa ou for particularmente sedentário, as necessidades energéticas serão menores do que num gato que anda livremente. Da mesma forma, se o seu gato tiver sido esterilizado, isto pode afetar a probabilidade de aumento de peso pós-operatório, pois as necessidades de energia diminuem, mas o apetite aumenta, o que pode fazer com que o corpo armazene o excesso de energia sob a forma de gordura.

Pode evitar a probabilidade de obesidade, verificando com o seu médico veterinário a quantidade de comida mais apropriada para o estilo de vida do seu gato, e mantendo o seu animal de estimação ativo – permitindo que este explore o exterior ou brincando com este dentro de casa.

Embora a obesidade seja um risco elevado nos gatos, pode ser evitada adaptando aquilo que o seu gato come e o modo como o alimenta ao estilo de vida deste. Se não souber como fazer isto, fale com o seu médico veterinário que o poderá ajudar.

Tudo o que precisa de saber sobre o desenvolvimento e os cuidados a ter com o seu gatinho em Royal Canin