A história do Bulldog Francês é longa e fascinante. Acredita-se que a raça descenda de cães usados pelos molossos, uma antiga tribo grega que trilhou o seu caminho até à Inglaterra. Diz-se que os cães molossos se converteram no Mastiff inglês e na respetiva sub-raça, o Bullenbeisser. Depois de ser usada inicialmente para o desporto de lutas de touros com cães, esta raça tornou-se num animal de companhia depois do desporto ter sido devidamente proibido em 1835.

Os Terriers, que foram encontrados em larga escala na Inglaterra, foram então cruzados com o antepassado do Bulldog Francês para conseguir uma versão em miniatura ou Toy Bulldog, tendo continuado a ser utilizados como cães rateiros e de guarda. Os primeiros Bulldogs Franceses tornaram-se muito populares na região central de Nottingham, na Inglaterra, particularmente na indústria de rendas, onde eram valorizados pela sua capacidade de perseguir roedores.

Na década de 60 do século XIX, este novo tipo de Bulldog Francês estreou-se em exposições caninas no país e tornou-se muito popular. Quando a indústria de rendas se mudou para a França após uma queda de popularidade em Inglaterra, os rendilheiros mudaram-se para a Normandia e levaram os seus cães com eles.

O Bulldog Francês teve uma enorme adesão no país, transformando-se gradualmente na raça que conhecemos hoje. Estes cães estavam muito em voga e tornaram-se muito populares com a sociedade, particularmente com a realeza e a nobreza. Foram incrivelmente celebrados em Paris e vistos com muita frequência pelos cafés da capital. Os famosos artistas franceses Toulouse-Lautrec e Degas frequentemente retratavam Bulldogs Franceses nas suas pinturas.

A raça ganhou igual popularidade na América do século XX. Foi reconhecida pelo American Kennel Club em 1898 e pelo The Kennel Club em Inglaterra em 1905.