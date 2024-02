Tudo o que precisa de saber sobre a raça



As sobrancelhas inquisitivas e uma barba espessa dão ao Schnauzer Miniatura o olhar de um distinto cavalheiro idoso mesmo quando jovem, só lhe falta o colete de seda e o relógio de bolso. O membro mais pequeno da família Schnauzer partilha as suas características distintivas e a pelagem grossa e dura com as variedades Schnauzer Standard e Schnauzer Gigante. Contudo, o tamanho manejável dos Schnauzers Miniatura, bem como a sua natureza vigilante, a adaptabilidade e a capacidade de conviver com outros animais e com crianças, quando treinados, claro está, tornaram-nos uma escolha ainda mais popular e um favorito das famílias.

Este cão pequeno e encorpado tem as suas origens na Alemanha no final do século XIX, com o cruzamento dos Schnauzers Standard com outras raças mais pequenas. Os Schnauzers Miniatura são inteligentes, vivos e sociáveis, e são excelentes cães de guarda. Sim, leu corretamente. A sua tendência para ladrar, que pode ser corrigida com treino numa fase inicial da vida, pode ter as suas vantagens.

Os Schnauzers Miniatura precisam de fazer exercício regular em espaços exteriores. Brincalhões e tenazes por natureza, no bom sentido, gostam de jogar e aprender truques.

A pelagem abundante dos cães pode ser preta, branca, preta e prateada ou sal e pimenta. Para mantê-la em bom estado, os Schnauzers Miniatura precisam de fazer visitas regulares a um profissional de limpeza e cuidados de cães, bem como de uma escovagem básica em casa, o que constitui a desculpa perfeita para uns mimos.