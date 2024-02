As teorias sobre as origens dos Poodles remontam às viagens dos seus antepassados para a Europa a partir das estepes asiáticas com as tribos germânicas, ou as viagens de berberes do Norte da África em direção à Europa devido à invasão moura no século VIII. Seja qual for o caso, os Poodles existem há muito tempo.

Estabelecida na Alemanha como uma raça usada para caçar pássaros e efetuar recuperações em água há mais de quatro séculos, o nome Poodle vem da palavra alemã "pudel" ou "pudelin", que significa chapinhar na água. A capacidade de treino do Poodle, a sua destreza atlética e a constituição bem proporcionada rapidamente o tornou numa raça procurada.

Os Poodles eram tão populares que os criadores começaram a produzir versões menores, ao Miniatura seguiu-se o Toy, a fim de acomodar várias finalidades para estes cães. Os franceses usaram o Poodle Standard para caçar, enquanto encarregavam o Miniatura de tamanho médio de caçar trufas e o Toy de ser um companheiro para as classes superiores da sociedade.

Em 1874, o Kennel Club de Inglaterra registou o seu primeiro Poodle e o American Kennel Club seguiu-lhe as pisadas pouco depois, registando-os em 1886. No entanto, a raça só teve um sucesso sólido no estrangeiro depois da Segunda Guerra Mundial, atingindo um pico de sucesso na década de 50 do século XX, em que os cachorros se tornaram os preferidos do país durante duas décadas.

Embora de origem alemã no que diz respeito à sua presença na Europa, os Poodles são reconhecidos como representantes do mais alto grau da elegância francesa, e são vencedores regulares de competições em todo o mundo.