​Cuidar do seu cão num clima frio

Antes da chegada oficial do frio invernoso, é boa ideia tomar algumas precauções gerais para garantir que o seu cão atravessa esta estação de uma forma saudável e segura. Comece por uma visita ao seu médico veterinário para um exame preliminar de inverno, verificando se existe algum problema de saúde pré-existente.

Acredite-se ou não, uma limpeza adequada também desempenha um papel importante para manter o cão saudável nos meses de inverno. Pelos pesados e emaranhados não protegem adequadamente a pele subjacente do seu cão de temperaturas extremamente frias. Se o seu cão passa muito tempo no exterior, verifique regularmente as orelhas e as patas quanto a frieiras. Manter o pelo entre as almofadas do pé aparado durante o inverno é importante para minimizar a acumulação de gelo entre os dedos.

Atividades no exterior com tempo frio

Embora nós, humanos, possamos achar que o sofá e um edredão aconchegante são mais cativantes do que estar no exterior durante os meses de inverno, é importante que o seu cão mantenha uma rotina adequada de exercícios para evitar ganhar peso e minimizar o risco de ficar ansioso, letárgico e pouco estimulado. Os cachorros, em particular, podem desenvolver problemas comportamentais, como lamentar-se, latir excessivamente, cavar, mastigar, morder ou brincar de forma agressiva, se não realizarem exercício num grau adequado e queimarem a sua energia de cachorro.



Torne a diversão no exterior emocionante, substituindo uma breve brincadeira no quintal por uma ida ao parque ou explorando um trilho natural. Algo tão simples como escolher um caminho diferente do habitual irá animar os sentidos do seu cão, expondo-o a novos estímulos visuais e olfativos. Pode inventar novas atividades lúdicas no quintal, como criar uma pista de obstáculos ou apresentar novos brinquedos. O mais importante é manter o seu cão ativo durante estes meses frios.