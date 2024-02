Ao escolhes a comida de um Rottweiler, há muitos fatores a ter em conta: a sua idade, o estilo de vida, o nível de atividade, a condição física e a saúde, nomeadamente, potenciais doenças ou sensibilidades do animal. Os alimentos fornecem energia para suprir as funções vitais de um cão. Uma fórmula nutricional completa deve conter um equilíbrio ajustado de nutrientes para evitar qualquer deficiência ou excesso na dieta, que poderão ter efeitos adversos no cão. Como os cães de raças gigantes correm um maior risco de sofrer de uma doença chamada dilatação-torção gástrica (GDV), em que o estômago fica distendido e sofre uma rotação devido ao excesso de gás geralmente causado por excesso de alimentação numa refeição, recomenda-se, enquanto são cachorros, que se divida a dose diária em três refeições e se tente manter essa rotina na vida adulta do animal.

Deve ter sempre disponível

água limpa e fresca. Em tempo quente e especialmente quando estiver a fazer exercício,

traga consigo água para que a possa oferecer com frequência ao seu cão.

As seguintes recomendações destinam-se a animais saudáveis. Se o seu cão tiver problemas de saúde, consulte o médico veterinário que irá prescrever uma dieta veterinária exclusiva.

As necessidades de um cachorro Rottweiler, em termos de energia, proteína, minerais e vitaminas, são muito maiores do que as de um cão adulto. Precisa de energia e nutrientes para manter o seu corpo, mas também para crescer e formá-lo. Durante o crescimento, o sistema imunitário dos cachorros Rottweiler desenvolve-se gradualmente. Um complexo de antioxidantes, que inclua vitamina E, pode ajudar a promover as suas defesas naturais durante este período de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. As suas funções digestivas também são diferentes das de um Rottweiler adulto: o aparelho digestivo ainda não está amadurecido, pelo que é importante fornecer proteínas de elevada digestibilidade que serão usadas com eficácia na formação de ossos, tecidos e órgãos. Os prebióticos, como os frutoligossacarídeos (FOS), podem igualmente promover a saúde digestiva, contribuindo para o equilíbrio da flora intestinal. É importante escolher um croquete com tamanho, forma e textura adequados, que seja mais fácil de agarrar.



Os cachorros de raças gigantes, cujo período de crescimento é longo e intenso, são especialmente suscetíveis a problemas esqueléticos e articulares, por exemplo, defeitos nos membros, deformações ósseas e lesões articulares.



A primeira fase do crescimento (até aos 8 meses de idade) está maioritariamente associada ao desenvolvimento ósseo, embora os músculos também comecem a crescer. Os alimentos com um teor calórico adaptado para promover uma taxa de crescimento elevada e, ao mesmo tempo, evitar o ganho excessivo de peso ajudarão a minimizar o risco de peso excessivo. Tenha também em conta que a esterilização é um fator que contribui para o excesso de peso nos cães. Um equilíbrio de energia e minerais (cálcio e fósforo) durante esta primeira fase do crescimento contribuirá para promoção da mineralização óssea de forma a apoiar a consolidação óssea e o desenvolvimento de articulações saudáveis. Embora o teor de cálcio nos alimentos precise de ser aumentado, os cachorros de raças gigantes são mais sensíveis à ingestão excessiva de cálcio. É importante compreender que a adição de quaisquer ingredientes a um alimento com uma fórmula completa para a fase crescimento é, na melhor das hipóteses, desnecessária e, na pior das hipóteses, perigosa para o animal, salvo quando prescrita por um médico veterinário.