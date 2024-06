Tista, ki hrani zdravje hišnih ljubljenčkov

Dr. Cecilia Villaverde, svetovalka našega strokovnega odbora za pasje in mačje mladiče, je veterinarka, specializirana za prehrano domačih ljubljenčkov. Dr. Villaverde se osredotoča na prehranske potrebe hišnih ljubljenčkov v vseh življenjskih obdobjih. Njen cilj je jasen. Poiskati najboljši pristop k prehrani za preprečevanje in obvladovanje bolezni, da bi mačkam in psom omogočili dolgo in zdravo življenje.





Ko je leta 2000 diplomirala na Universitat Autonoma de Barcelona, je dr. Villaverde vedela, da želi biti raziskovalka. Pritegnila sta jo področje prehrane hišnih ljubljenčkov in ideja, da smo to, kar jemo, a je bila sprva razpeta med področjema živine in malih živali. Slednje je zmagalo. S poudarkom na debelosti in prehrani ob kritični negi se je dr. Villaverde zdaj osredotočila na svojo klinično prakso in sprejema hišne ljubljenčke v treh različnih klinikah in svetovalnici, ki jo je odprla leta 2017. Ko veterinar naleti na zahteven primer in potrebuje svež pogled s strokovne perspektive, pokliče dr. Villaverde. To lahko počne od koder koli po svetu, saj v osnovi preučuje laboratorijske izvide in zdravstvene kartoteke. Dr. Villaverde je predvsem znanstvenica. »Znanost je orodje, ki zagotavlja, da je naše znanje trdno. Omogoča nam sprejemanje na znanju temelječih odločitev za naše hišne ljubljenčke, ki bodo vplivale na njihovo življenje.«