Dr. Gaillardova je kot farmacevtka in farmakologinja delala v farmacevtski industriji, najprej kot direktorica farmakologije in vodja laboratorija na področju biotehnologije in nato kot neodvisna strokovnjakinja, preden je svoje obsežno znanje prinesla v svet veterine. Dr. Gaillardova je visoko usposobljena na področjih statistike in vodenja projektov ter ima obsežne izkušnje s področja kliničnih raziskav. Meni, da ji sinergija vseh teh področij omogoča, da varno in učinkovito vodi raziskovalne projekte na področju domačih ljubljenčkov. Njen cilj je vedno poiskati odgovore na potrebe ljubljenčkov, njihovih lastnikov in strokovnjakov, ki skrbijo zanje.

To je cilj, ki si ga deli z dr. Peronom. Kot veterinar v ekipi za znanstveno podporo je dr. Peron odgovoren, da zagotovi znanstveno podlago za trditve družbe Royal Canin. Preprosto povedano je njegova vloga varuha znanosti, na katerih temeljijo izdelki. In dr. Peron je znanstvenik od glave do peta. Dr. Peron si je vedno želel postati veterinar in etolog, torej nekdo, ki raziskuje človeško in živalsko vedenje, še posebej, če se pojavlja v njihovem naravnem okolju. To strokovno področje je vsekakor prepričalo dr. Perona, ko je vodilnim veterinarskim strokovnjakom priporočil, naj se pridružijo projektu.