Tista, ki skrbi za matere in njihove potomce.

V preteklosti ni bilo na voljo obsežnih raziskav zdravja domačih ljubljenčkov, in čeprav se stvari hitro spreminjajo, so študenti profesorice vedno znova presenečeni, ko to izvedo. Profesorica Chastant pravi, da znanstveniki niso imeli motivacije, da bi sredstva za raziskave zapravljali za živali, ki jih ne vzrejamo iz gospodarskih razlogov. Znanost je torej že leta imela odgovore za teleta in žrebeta, znanje o zdravju novorojenčkov in razmnoževanju domačih živali pa je zaostajalo. Če je trenutno raven medicine in kirurgije za pse in mačke na podobno visoki ravni kot pri ljudeh - te čudovite živali so zavzele svoje pravo mesto v našem svetu - pa je znanje o njihovih prvih dneh in tednih življenja izjemno pomanjkljivo.

Profesorica Chastantova meni, da gibanje za zagotavljanje boljšega zdravja mater na področju reprodukcije in novorojenčkov za mačke in pse pridobiva na veljavi. Priprava samice na razmnoževanje zahteva načrtovanje, ki sega od predhodne genetske analize, s katero se ugotovi, kakšne anomalije lahko nosi, in zagotavljanja zdravja in dobre telesne kondicije potencialne matere do spremljanja samic v času brejosti, kar vključuje njeno hrano. Profesorica Chastantova meni, da je to način, kako zagotoviti, da se mačji in pasji mladiči rodijo čim bolj zdravi.

Slednje jo je tudi spodbudilo, da se pridruži strokovnemu odboru za pasje in mačje mladiče. Kot ena od sedmih ljudi, specializiranih za različna področja, profesorica Chastantova zelo jasno vidi svojo vlogo. Po eni strani ima »klinične« izkušnje: kot veterinarka skrbi za novorojene pasje in mačje mladiče, kar vključuje delo na intenzivni negi. Po drugi strani pa je njeno delo pri usklajevanju z rejci mačk in psov profesorico Chastant pripeljalo do tega, da je oblikovala svojo enoto za uporabne raziskave na področju novorojenih ljubljenčkov. Pri tem sta jo vodila dva glavna cilja: izboljšati znanje o fiziologiji in patologiji novorojenčkov - kot pravi profesorica Chastant, se s tem ukvarja le malo ekip, saj je to temo težko preučevati v praksi na tako majhnih vzorcih - ter lastnikom muck in kužkov zagotoviti orodja in znanje, potrebna za vzrejo zdravih domačih ljubljenčkov. To so cilji, ki jih deli z drugimi člani strokovnega sveta.



Profesorica Chastantova že dolgo časa pozna svojo sodelavko, prav tako članico strokovnega odbora, dr. Chavatte-Palmerjevo. Trenutno sodelujeta pri raziskovanju vloge pasje posteljice in njenem vplivu na porodno težo pasjih mladičev. In njena ekipa že sodeluje s članom odbora dr. Janom Suchodolskim, ki je svoje znanje o mikrobioti pri živalih izkoristil, da bi razumel oblikovanje mikroflore v prebavilih pasjih mladičev od rojstva. Profesorica Chastant meni, da je lahko strokovni odbor mogočen zaveznik pri izboljšanju kakovosti življenja za domače živali po vsem svetu, tako da spodbuja prepričanje, da se zdravje živali začne z zdravjem matere. Profesorica Chastant je prepričana, da lahko podjetje Royal Canin, ki je prisotno v številnih državah, znanstvenikom in na dokazih temelječi medicini pomaga razširiti doseg in s svojimi odkritji doseči tako veterinarje in rejce kot tudi lastnike domačih ljubljenčkov.



Nad mizo profesorice Chastant visi poster njene vzornice, Marie Curie, kar ji daje ves navdih, ki ga potrebuje, da si še naprej utira nove poti. Kot poudarja, je bila Marie Curie »prva ženska v zgodovini, ki je prejela Nobelovo nagrado kljub številnim vratom, ki so ji bila sprva zaprta. Bila je revolucionarna. Upala si je utreti pot na neznana področja in je bila resnično velika znanstvenica.« Odličen opomnik o tem, kako pomembno je, da se osredotočimo na tisto, kar vemo, da je prav.