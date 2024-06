5 vprašanj za prof. Germana





Imate raje pse ali mačke?



Oboje imam enako rad, a do zdaj sem bil večkrat lastnik mačk. Moja prva mačka iz mladosti je bila siamska mačka po imenu Suki, ki je živela 20 let. Imel sem par muckov, Cleo in Sinbada. Nato Floyda, gluhega, popolnoma belega mačka z očesoma različnih barv. Verjetno sem imel v življenju več kot 15 ali 20 mačk. Veterinarji pogosto posvojimo mucke brez strehe nad glavo in tudi jaz nisem nobena izjema. Clarence je bil eden od navdihov za ustanovitev klinike za težo v Liverpoolu. Imel sem 3 mačke in nikoli nismo bili pozorni na to, kdo kaj je - nekatere mačke se najejo naenkrat, nekatere rade grizljajo med obroki ... a pokazalo se je, da Clarence poje več kot le svoj delež.

Katere so glavne napake, ki jih delamo pri mačjih in pasjih mladičih?

1. Skrbi nas, da jih ne hranimo dovolj in da ne rastejo. Nasprotno pa je večina težav, povezanih s prehrano in razvojem, ki jih opazimo, posledica tega, da jih lastniki hranijo preveč.

2. Prepričani smo, da je prehrana za odrasle živali (ali doma pripravljena prehrana) popolnoma ustrezna za rastoče mačje in pasje mladiče. Ključnega pomena pa je, da svoje hišne ljubljenčke hranimo s prehrano, oblikovano za njihovo življenjsko obdobje.

Ali obstaja kaj, česar ne bi želeli nikoli več slišati od lastnikov hišnih ljubljenčkov?

»Saj ne bo nič škodilo, če jim kdaj pa kdaj ponudimo priboljšek.« Če bi bil res en sam priboljšek, bi bilo v redu. A običajno gre za več zaporednih priboljškov. In ljudje se ne prilagodijo dejstvu, da nekaj, kar se človeku zdi majhno, na primer majhen košček hrane, postane ogromen »priboljšek« za žival, če ji ga ponudite večkrat. In priboljški se hitro naberejo.

Najbolj čudna beseda vašega vsakdanjega delovnika?

Kontrazastonjkar. To besedo obožujem. Psi so kontrazastonjkarji (contrafreeloaders) - če bi imeli izbiro, bi raje delali za hrano, kot da jo dobijo zastonj. Ravno nasprotno od zastonjkarjev! To je bilo dokazano s poskusi - če jim daš skledo hrane ali uganko, ki jo morajo rešiti, da pridejo do hrane, cenijo delo za nagrado. Mačke v veliko manjši meri kot psi.

Če bi bili pes ali mačka, katere pasme bi bili?

Mislim, da bi si želel biti miniaturni šnavcer ... imajo svoj prepoznavni slog. Imajo dlake na obrazu, veliko zanimivih negovalnih podrobnosti. In če bi bil res šnavcer, ne bi imel nič proti imenu Eric. Ne vem zakaj, ampak mislim, da je Eric dobro ime za psa.