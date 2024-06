5 vprašanj za dr. Formana





Imate raje pse ali mačke?



Bolj sem navezan na pse, a le zato, ker imam z njimi več izkušenj. Ko sem odraščal, smo imeli zlato prinašalko, nato pa dva mladička kodrastega bišona, ki sta popolnoma nasprotna pasma! In tudi onadva sta bila med seboj popolnoma različna. Eden je bil popolnoma podrejen, drugi pa zelo nagajiv.



Če bi bili pes ali mačka, katere pasme bi bili?



Verjetno bi bil kateri od španjelov. Malce preveč energičen, ki se mu veliko naenkrat dogaja, in čisto rahlo nor. In zelo zvest. Smešno vprašanje za nekoga, ki dela z domačimi ljubljenčki in zanje! Skoraj se mi zdi, da ne morem izbrati samo ene pasme.



Najbolj čudne besede vašega vsakdanjega delovnika?



Za nas to niso čudne besede, vsekakor pa lahko omenim alele, haplotipe in mutacije, ki niso ravno del vsakdanjega besednjaka zunaj genetike. Zunanjemu svetu verjetno zvenijo nekoliko znanstveno-fantastično. Če vas zanima, kaj pomenijo, vas vabim, da jih pogooglate!



Kaj imate najraje pri svojem delu?



Če ne delaš s strankami, pravzaprav ne vidiš ljudi, ki kupujejo naše teste, zato vsako leto zelo uživam v razstavi psov Crufts*. Mnogi mislijo, da je dogodek samo tisto, kar vidiš na televiziji, torej samo razstavni psi, dejansko pa so tu stojnice na štirih ali petih nadstropjih kongresnega centra. Na naši stojnici srečamo ljudi, rejce psov in veliko lastnikov. To je edina priložnost, da lahko spoznam tako raznoliko množico ljudi - in dobim takojšnje povratne informacije! Začetek je ob 7.30, končamo ob 18.00 in traja štiri dni, zato me na koncu boli grlo, ker toliko govorim, vendar res zelo zelo uživam.



*Crufts je ena največjih razstav za pse na svetu. Vsako leto poteka v Združenem kraljestvu, gosti pa ga Kinološka zveza.



Kaj bi bili, če ne bi bili znanstvenik?



Zelo rad poučujem, zato bi mogoče počel to. Ko sem odraščal, sta mi bili vedno blizu znanost in matematika. NIKOLI ne bi bil učitelj angleščine, čeprav doktorat pomeni, da moraš veliko pisati. In bil bi neuporaben zgodovinar. Rad gledam naprej in iščem stvari, ki še niso bile odkrite.