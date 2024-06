5 vprašanj za dr. Chavatte-Palmerjevo.





Imate raje pse ali mačke?



Imamo 4 mačke in 4 pse, zato lahko brez skrbi rečem, da imam rada oboje. Živimo na kmetiji z 18 konji in več kokošmi, zato sem tudi ljubiteljica konj in kokoši! Vedno sem sanjala, da bi imela kmetijo, kjer bi bilo dovolj prostora za vse živali, ki si jih želim, in sedaj tu živim. Vse mačke in vsi psi razen enega so bili rešeni iz zavetišča. Pred leti sem pri prijateljici videla bernskega planšarskega psa in se vanj zaljubila, zato sem si morala omisliti svojega. Ime ji je Peach.

Kaj bi se spremenilo za naše živalske prijatelje, če bi imeli čarobno palico?

Odvisno od živali, vendar bi zagotovila, da so dobro vzrejene in dobro hranjene ter da živijo v pogojih, ki jim zagotavljajo dobro počutje v znanstvenem pomenu te besede, in da lahko resnično izrazijo, kdo so kot vrsta. Ni to opredelitev resnične dobrobiti živali?

Kaj je najbolj čudna beseda iz vašega vsakdanjega delovnika?



Mislim, da je DOHaD. V angleščini ta kratica pomeni razvojni izvor zdravja in bolezni. Prevod v francoščini je Les origines développementales de la santé et des maladies, tako da bi morala biti kratica ODSEM. A tudi v francoščini uporabljamo kratico DOHaD.

Katere pasme ali vrste bi bili, če bi imeli štiri noge?

Tu sploh ni izbire. Želela bi biti bernski planšarski pes kot Peach, ki je tako prijazna in lepa. Vsi bi me imeli radi in bi zelo skrbeli zame. Ljudem bi prinašala srečo in bila bi brezskrben pes. Seveda ne bi opravljala raziskovalnega dela, saj bi bila pes in ne šolana znanstvenica!

Kaj bi bili, če ne bi bili znanstvenica?

Ali lahko rečem, da bi bila veterinarka, le da bi delala v kliniki? Preprosto zelo rada imam živali. V nasprotnem primeru bi bila kuharica. Brez dvoma. Izumljati, ustvarjati in poustvarjati ter priti do dna okusa ... eksperimentirati in svoja odkritja deliti z drugimi ... zabavno je, da bi počela to, kar že zdaj počnem na področju raziskav s svojo ekipo, le da bi to počela v kuhinji.