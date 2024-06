Ali je moja hrana za mačke ali pse hranljiva?

Obstajajo številni dejavniki, ki lahko določajo prebavljivost. Sem spada stalna sestava glede na vrsto različnih sestavin in razmerja med njimi ter kakovost sestavin.

Način mletja in kuhanja sestavin ima lahko tudi velik vpliv na prebavljivost. Na primer koruza ima v surovi obliki vlaknasto zunanjo lupino, toda če jo pravilno zmeljemo in skuhamo, je sredica izpostavljena, zato mačke in psi koristne hranilne snovi veliko lažje prebavijo.

Podobno lahko pregrevanje med proizvodnim postopkom za meso in živalske stranske proizvode povzroči slabšo prebavljivost in manjšo biološko uporabnost nekaterih aminokislin. To pomeni, da se manj beljakovin prebavi in absorbira.

A kako lahko ugotovite, ali je prehrana vašega hišnega ljubljenčka prebavljiva in ali dobiva potrebne hranile snovi? Eden od načinov je, da opazujete blato – praviloma morajo psi in mačke enkrat ali dvakrat na dan izločati oblikovano, vendar ne preveč strjeno blato. Če vaš hišni ljubljenček blato odvaja manj pogosto ali ima blato drugačno konsistenco, je lahko prebavljivost vzrok za to. Če se pri iztrebljanju napenjajo, je tudi to lahko znak prebavnih težav.

Če imate kakršne koli pomisleke glede črevesnega zdravja svojega hišnega ljubljenčka, se kot vedno posvetujte z veterinarjem – svetoval vam bo prehrano, ki je za vašo mačko ali psa dobro prebavljiva.

Tveganje za pomanjkanje hranilnih snovi pri mačkah in psih

Vsaka hranilna snov, vključno z vitamini in minerali, ima pomembno vlogo pri telesnih funkcijah vaše mačke ali psa. Zato ima lahko pomanjkanje hranilnih snovi uničujoče posledice.

Pomanjkanje vitamina A v prehrani lahko na primer povzroči težave z očmi, kožna obolenja in celo pljučne zaplete. Prav tako lahko pomanjkanje kalcija povzroči zmanjšano vsebnost mineralov v kosteh, kar povzroči mehkejše kosti in celo zlome.

Zato je tako pomembno, da hrana, ki jo dajete hišnim ljubljenčkom, ustreza njihovim specifičnim prehranskim potrebam.