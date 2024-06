Ali naj svojega psa hranim z doma pripravljeno pasjo hrano?

Ali je doma pripravljena pasja hrana primerna za mojega psa?

Vaš pes se zanaša na vas glede svoje hrane in vseh hranilnih snovi, ki ga ohranjajo zdrave, zato je pomembno, da razmislite, kaj je zanj primerno.

Čeprav je domača priprava pasje hrane pogosto velik užitek, jo je treba pripravljati v pogojih, kjer se upošteva stroge higienske standarde, in uporabiti točno določene količine, da je varna in da vsebuje dovolj hranilnih snovi. Tudi pridobivanje vrhunskih sestavin je lahko zapleteno in drago.

Morda boste ugotovili, da je vnaprej pripravljena in prehransko uravnotežena hrana, ki je bila posebej prilagojena starosti, velikosti, pasmi in zdravstvenemu stanju vašega psa, lažja in boljša možnost za vas in vašega hišnega ljubljenčka. Znanstveniki in strokovnjaki za prehrano hišnih ljubljenčkov družbe Royal Canin vsako hranilno snov načrtno raziskujejo in natančno prilagodijo, da bo čim boljša za vašega psa.

1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function

2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS