Poskrbite za zdrav prebavni sistem svojega psa

Ne glede na to, ali menite, da ima vaš pes težave s prebavo ali ne, je pomembno, da se glede najbolj primerne hrane posvetujete z veterinarjem. Na voljo je veliko dobro prebavljive pasje hrane, ki zadovolji posebne potrebe vsakega hišnega ljubljenčka – od starejših psov s prebavnimi težavami do rastočih pasjih mladičev z občutljivimi želodci.

