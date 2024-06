Razumevanje stranskih proizvodov v hrani za mačke in pse

Kaj so stranski proizvodi v hrani za mačke in pse?

Izraz »stranski proizvodi« se uporablja za opis sestavine, ki se proizvaja vzporedno z drugo. Združenje ameriških uradnikov za nadzor krme (AAFCO) stranske proizvode opredeljuje kot »sekundarne proizvode, ki se proizvajajo poleg glavnega proizvoda«.1 Lahko izvirajo iz rastlin ali živali, mednje pa spada vse od koruzne moke in kaše rdeče pese do organov, ribjega olja in perutninskih beljakovin.

Živalski stranski proizvodi so v zakonodaji EU navedeni kot sestavine, ki niso namenjene prehrani ljudi. Tako jih opredeljuje predvidena uporaba: ledvica se na primer šteje za živalski stranski proizvod, kadar je vključena v hrano za hišne ljubljenčke, in mesni izdelek, kadar gre za prehrano ljudi.

To ne pomeni, da stranski proizvodi niso varni za uživanje, niti da jim primanjkuje prehranske vrednosti, kot verjamejo nekateri. Le niso bili del primarnega izdelka, ki je bil razvit za prehrano ljudi.

Kakšna je hranilna vrednost stranskih proizvodov?

Mnogi domnevajo, da bodo psi ali mačke uživali v piščančjih prsih ali v najboljših kosih zrezkov na enak način kot mi, toda sestavine, ki so najbolj všeč ljudem, niso vedno najbolj hranljive za hišne ljubljenčke.

Stranski proizvodi lahko zagotovijo veliko visokokakovostnih hranilnih snovi, ki igrajo bistveno vlogo pri ohranjanju zdravja mačk in psov. Primer: jetra vsebujejo železo, vitamine B (zlasti B12) in vitamin A. Ta hranila podpirajo zdrav živčni sistem, kožo, rast, tvorbo rdečih krvnih celic in vid. Alge pa so odličen vir glukozamina, ki je ključen za gibljivost in podporo sklepov pri mačkah in psih.

To pa niso edine hranilne snovi, ki jih dobimo iz stranskih proizvodov, saj so v mnogih od njih ključne hranilne snovi, kot so beljakovine, maščobe, minerali in vitamini, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju organov in mišičnega tkiva ter podpirajo imunski sistem in oskrbujejo z energijo.