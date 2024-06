Zakaj je tavrin za mačke in pse tako pomemben

Prednosti tavrina za pse

Psi lahko tvorijo tavrin iz dveh drugih aminokislin – cisteina in metionina. Zato se v njihovi prehrani ne šteje kot nujno potreben. Zaradi številnih koristi za zdravje, ki jih zagotavlja, pa je lahko tavrin še vedno pomembna hranilna snov v pasji prehrani. Tudi zato, ker se lahko pri nekaterih psih pojavi pomanjkanje tavrina.

Tako kot pri mačkah je tudi pri nekaterih pasmah psov, ki so nagnjene k temu, nizko raven tavrina v krvi mogoče povezati s srčnim stanjem, imenovanim dilatativna kardiomiopatija (DCM).

Koliko tavrina potrebuje pes?

Potrebe po tavrinu za komercialno hrano za pse niso uradno določene. Če vas skrbi, da vašemu psu morda primanjkuje tavrina oz. potrebujete nasvete v zvezi s količino tavrina v prehrani vašega psa, se posvetujte s svojim veterinarjem.

Znaki pomanjkanja tavrina pri mačkah in psih

Ker ima tavrin tako širok spekter zdravstvenih koristi, se znaki, da ga vaši mački ali psu primanjkuje, lahko razlikujejo, med drugim pa lahko vključujejo:

Slab vid

Zastoj rasti

Težave z dihanjem

Srčne bolezni

Gluhost

Če vaša mačka ali pes kaže katerega od teh znakov ali imate kakršne koli druge pomisleke glede zdravja vašega hišnega ljubljenčka, je vedno najbolje, da ga pregleda veterinar.

Kako vključiti tavrin v prehrano mačke ali psa

Najbogatejši viri tavrina so meso in perutnina (vključno z notranjimi organi, kot so jetra in ledvice), morski sadeži in jajca – v rastlinski hrani ga ni. Vsa hrana Royal Canin za pse in mačke vključuje tavrin kot del skrbno uravnotežene prehranske mešanice, zasnovane za posamezne pasme ali zdravstvene potrebe.