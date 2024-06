Vse, kar morate vedeti o pasmi



Medtem ko so nekatere mačke vsekakor manj družabne, so Maine Coon mačke osredotočene na ljudi. Celo prijazne so. Čeprav niso pretirano odvisne – ne bodo vas nenehno prosile za pozornost – so še vedno raje tam, kjer ste vi. Šle bodo v tisto sobo, kot boste šli vi. Vsakič.

Maine Coon mačka ne pleza tako rada kot nekatere druge pasme, zato si raje ogleduje predmete na tleh, kot da bi plezala. Razvijajo se počasi: Maine Coon mačke dosežejo polno velikost šele pri treh do petih letih. Njihovo vedenje pa vse življenje ostaja mačje – ostajajo igrive in radovedne ter raziskujejo vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo njihovi lastniki.

Maine Coon mačke redko mijavkajo. Običajno lahko rečemo, da se jih sliši kot nežno žvrgolenje ali čivkanje z nežnim, tihim glasom, kar se ne sklada z njihovo veliko postavo. Maine Coon mačke imajo okrog vratu nekakšno levjo grivo in jim lahko pravimo »vsevremenske«, saj imajo vodoodporno dlako. Tanko mehko podlanko prekriva srednje dolga, valovita zunanja dlaka, ki je sicer svilnata, vendar zelo gosta. V hladnem vremenu jih greje, prav tako kot njihov košati rep, ki ga ovijejo okoli sebe za dodatno izolacijo. Maine Coon mačke imajo lahko kraljevski, včasih divji videz, vendar naj vas to ne zavede – na splošno so zelo prijazne in zveste svojim lastnikom.

Zaradi svoje velikosti Maine Coon mačka presenetljivo ni preveč športna. Zaradi svojega mirnega značaja in potrpežljivosti pa so odlične spremljevalke otrok in preostalih članov družine. Odrasle Maine Coon mačke se dobro razumejo s psi in drugimi mačkami, z njimi je lahko živeti in so precej družabne. Skratka, so precej idealne sostanovalke!