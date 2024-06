Vse, kar morate vedeti o pasmi



Perzijska mačka je sladka in svetla ter naravnost navdušujoča. Zaradi izredno mehke dlake, velikih levjih tačk in mijavkanja so zelo privlačne mačke. Pasma je izrazito mirna in ne uživa v nikakršnih spremembah, saj so domače v vseh pogledih in oblikah.

Perzijska mačka je starodavna pasma, ki je prestala preizkus časa. Izvira iz Perzije (razumljivo), zdaj Irana, od leta 1500 pa se je njena priljubljenost razširila po vsem svetu: Trenutno je po vsem svetu več kot 200 vrst perzijskih mačk.

Ta pasma je zelo priljubljena v Franciji, saj s svojim kraljevskim videzom odlično dopolnjuje prefinjeno francosko kulturo.

Čeprav so perzijske mačke zelo živahne, ne uživajo v tem, da se z njimi preveč ukvarjate, in včasih ne marajo, da jih objemate. In to vam bodo dale vedeti same. Morda se boste težko držali stran od njih, vendar so samostojne in se bodo crkljale, kadar bodo želele. Perzijske mačke so ubogljive in precej nezahtevne, zato jih lahko pustite doma, medtem ko vi skrbite za njihovo kraljestvo.