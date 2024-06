Prilagojena zdrava prehrana ima temeljno vlogo pri ohranjanju zdravja in lepote sfing. Hrana zagotavlja energijo za življenjske funkcije, popolna prehranska formula za sfinge pa mora vsebovati prilagojeno ravnovesje hranilnih snovi. S takšnim načinom hranjenja boste zagotovili prehrano, ki ni niti pomanjkljiva niti pretirana, kar bi lahko negativno vplivalo na zdravje vaše mačke.

Za zagotavljanje rednega odvajanja urina mora biti vedno na voljo čista in sveža voda. Mačke so tudi naravno prilagojene na uživanje majhnih obrokov – od 7- do 10-krat na dan. Če sfingi enkrat na dan daste priporočeni dnevni odmerek briketov, bo lahko sama uravnavala njihovo porabo.

Naslednja priporočila veljajo za zdrave živali. Če ima vaša mačka zdravstvene težave, se posvetujte z veterinarjem, ki vam bo predpisal ekskluzivno veterinarsko dieto.

Rast je bistvena faza v življenju mačjih mladičev. To je obdobje velikih sprememb, odkritij in novih srečanj. Ko gre za potrebe po energiji, beljakovinah, mineralih in vitaminih, so potrebe mladiča sfinge veliko večje kot pri odrasli mački. Energijo in hranilne snovi potrebujejo za vzdrževanje svojega telesa, pa tudi za rast in razvoj. Rast mačjega mladiča poteka v dveh fazah:

Gradnja – od rojstva do 4 mesecev:

Odstavljanje je prehod, ki ga mačji mladič opravi iz tekoče – ali materinega mleka – na trdno hrano. To obdobje se seveda ujema s časom, ko se jim pri starosti od 3 do 6 tednov razvijejo mlečni zobje. V tej fazi mačji mladiči še ne morejo drobiti hrane, zato jim mehak obrok (rehidrirani briketi ali prilagojena mokra hrana) pomaga pri prehodu med tekočo in trdno hrano. Med 4. in 12. tednom po rojstvu se naravna imunost, ki jo mačji mladič prejme iz materinega kolostruma ali prvega mleka, zmanjša, medtem ko se imunski sistem mačjega mladiča postopoma razvija. V tem kritičnem obdobju, imenovanem imunska vrzel, je potreben kompleks antioksidantov, vključno z vitaminom E, ki podpira njihovo naravno obrambo. Mačji mladiči gredo skozi intenzivno in še posebej občutljivo obdobje rasti, v katerem so nagnjeni k prebavnim motnjam. Njihova prehrana v tem obdobju ne sme biti le bogata z energijo, da zadosti njihovim osnovnim potrebam po rasti, ampak mora vsebovati tudi dobro prebavljive beljakovine za njihov prebavni sistem, ki še vedno dozoreva. Prebiotiki, kot so frukto-oligosaharidi, lahko podpirajo tudi zdravo prebavo in prispevajo k ravnovesju črevesne flore. Kakšen je rezultat? Dobra kakovost blata. Hrana za mačje mladiče mora vsebovati omega 3 maščobne kisline – EPA-DHA – ki pomagajo pri pravilnem nevro-cerebralnem razvoju.

Utrjevanje in uskladitev – od 4 mesecev do 12 mesecev: