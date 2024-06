Koža mačke je velik organ, ki potrebuje mikro in makro hranila, da ostane zdrava; vse, kar ovira absorpcijo teh hranil, vpliva na kožo in dlako vašega ljubljenčka. Na srečo so vsa pogosta kožna obolenja ozdravljiva, pa naj gre za notranje ali zunanje težave.

Okužba s paraziti pri mačkah

Paraziti, ki se prilepijo na kožo mačke, lahko povzročajo draženje in nelagodje, včasih pa tudi izgubo dlake ali druge opazne težave.

Bolhe so izjemno pogosta težava pri mačkah. Ti majhni paraziti se prilepijo na kožo mačke, ki s praskanjem, lizanjem in umivanjem poskuša umiriti srbenje. Posledica so lahko kepe dlak, saj mačka zaužije velike količine svoje dlake. Če so mačke alergične na ugrize bolh, se lahko pri njih razvije tudi dermatitis, do česar običajno pride zaradi prekomerne izpostavljenosti ugrizom, kar je odvisno od zgodovine posamezne mačke in predhodne izpostavljenosti bolham.

Klopi najdejo pot do mačke, ko jo spustite ven, in se lahko prisesajo na vrat in ušesa ter povzročijo vnetje. Nekatere vrste klopov v določenih letnih časih najdemo na rastlinah in lahko okužijo ljudi in druge sesalce, kot tudi mačke.

Če opazite, da se mačka nenehno praska in ima v ušesu veliko črnega voska, ima lahko ušesne garje. Te živijo v ušesnem kanalu in povzročajo bolečine v ušesih, kar je lahko zelo neprijetno.

Čeprav mačka zaradi mikrosporije ne bo nujno razdražena in se ne bo praskala, lahko vseeno povzroča kožne težave. Ta mikroskopska gliva napade dlako mačke pri korenini, zaradi česar ta potemni in začne odpadati.

Vse parazitske okužbe je mogoče zdraviti s kombinacijo oralnih zdravil, pršil, krem in okoljskih sredstev, ki jih predpiše veterinar. V primeru bolh je pomembno, da za mačko ne uporabite izdelkov, ki so namenjeni za pse, saj so lahko zanjo usodni.