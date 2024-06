Kako vaši neodvisni mački zagotoviti potreben prostor med omejitvijo gibanja 

Mačke rade sedijo na dvignjenih mestih, kjer se lahko skrijejo in opazujejo svojo okolico. Razmislite, kako bi lahko pripravili dvignjene površine, kamor lahko splezajo. Kupite lahko mačje drevo ali pa na steno pritrdite nekaj polic.

Če boste uspešni, lahko mačka te prostore vidi kot varen kraj, kjer se lahko sprošča ali spi. Pomembno je, da mačko pustite pri miru, ko se zateče v svoj varni kotiček, zato ji dovolite, da počne, kar želi, in družinskim članom preprečite, da bi jo motili.



Če imate več kot eno mačko, je še bolj pomembno, da imajo prostor samo zase. Na ločenih mestih morate zagotoviti mesta za spanje in počivanje, več mačjih stranišč (vsaj eno na mačko in še eno dodatno) ter ločene posode za hrano in vodo, ki se nahajajo na različnih lokacijah. To bo zmanjšalo tekmovalnost med njimi in zagotovilo mir.

Razumite govorico telesa svoje mačke

Kako vedeti, ali si vaša mačka želi pozornosti

Kako vedeti, da si vaša mačka želi prostora

Kako mački nameniti pozornost

Vaša mačka z govorico telesa izraža svoje počutje. Če jo pozorno opazujete, boste lahko razumeli, ali si želi pozornosti ali bi bila raje sama.Če ima mačka ušesa obrnjena naprej in so njene oči okrogle ali priprte, je verjetno mirna in zadovoljna. Če se z glavo ali repom drgne ob vas, je to znak, da vam je blizu in da ji lahko brez skrbi vrnete pozornost.Če ušesa položi tesno ob glavo in so njene zenice razširjene, je lahko mačka agresivna. Če mačko pobožate in začne migati z repom, vam morda želi povedati, da ne uživa v božanju. Pri mačkah ni tako kot pri psih, ki z repom mahajo od veselja. Miganje repa je znak, da se počutijo nemirne in razdražene.

Čeprav vaša mačka uživa v času brez družbe, je pomembno, da ji za kratek čas naklonite tudi pozornost.



Igra z mačko je odličen pristop k interakciji. Ne le, da je fizična aktivnost za mačko zdrava, temveč predstavlja tudi mentalno poživitev in okrepi vez med vama. Igre, ki vključujejo preganjanje in lovljenje, ji dovoljujejo, da izrazi naravni nagon. Mečete ji lahko kepo iz časopisnega papirja ali žogice za namizni tenis. Ne glede na izbrano vrsto igre je pomembno, da pri igri z mačko uporabljate igrače ali predmete in ne rok. Prav tako poskrbite za nadzorovano igro in ne pretiravajte.



Če v teh težkih časih pazite na svoje ljubljenčke, lahko zagotovite, da spremembe dnevnih rutin ne bodo negativno vplivale na njihovo dobro počutje. Če vas skrbi, da vaša mačka kaže znake stresa, se pogovorite s svojim veterinarjem, ki vam lahko svetuje.