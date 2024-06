Priprava na prvi obisk vašega mačjega mladiča pri veterinarju

Morda ste že vajeni postopka, povezanega z obiskom hišnih ljubljenčkov pri veterinarju, če pa ga še ne poznate, vam priporočamo, da si vzamete nekaj trenutkov in se seznanite s postopkom ter s tem, kako vašemu mačjemu mladiču zagotoviti čim več udobja v celotnem postopku.

Kako izbrati veterinarja za vašega mačjega mladiča

Ko ste prejeli mačjega mladiča, ste morda prejeli tudi nasvet, da z njim vedno obiskujte istega veterinarja. Če to iz kakršnega koli razloga ni mogoče, morate za svojega hišnega ljubljenčka izbrati kliniko.

Kaj morate upoštevati pri izbiri nove veterinarske ambulante:

Lokalni ugled ambulante,

oddaljenost od doma,

pot do ambulante,

preprosto parkiranje,

čistoča in dobra urejenost ambulante,

ali so kartoteke hišnih ljubljenčkov vedno posodobljene,

pošiljanje opomnikov o cepljenjih pri zdravstvenih pregledih,

katere programe zdravstvene preventive uporabljajo,

standard in ponudba opreme, ki jo imajo,

organiziranost storitev nujne pomoči ali storitev zunaj delovnega časa,

svetovanje o prehrani za vašega hišnega ljubljenčka,

primernost pristopa potrebam vaše mačke.

Veterinarji, ki so dobro seznanjeni s posebnimi potrebami mačk, že nekaj časa uporabljajo »mačkam prijazen« pristop. Te ambulante so zasnovane z upoštevanjem potreb mačk in z delovnim časom ali posebnimi čakalnimi prostori samo za mačke. Imajo feromonske razpršilnike za pomirjanje, prilagojeno svetlobo, mirno okolje ter še posebej potrpežljiv in pozoren pristop. Vsi ti elementi omogočajo veterinarjem, lastnikom in mačkam preglede in oskrbovanje v najboljših pogojih.

Če mačke med obiskom veterinarja sploh ne želijo sodelovati ali so morda celo agresivne, je to zato, ker so prestrašene in ne poznajo drugega načina za odziv na »grožnje«, zaradi katerih se počutijo napadene.

Kaj narediti pred obiskom veterinarja z vašim mačjim mladičem

Vaše informacije, ki jih imate kot lastnik mačke, bodo za veterinarja izjemno uporabne pri odločanju, katera cepljenja so potrebna.

Pred obiskom preverite zdravstveno knjižico svoje mačke. Morda bo koristno, če zabeležite nekaj informacij, kot je prehrana vaše mačke (blagovna znamka, količina itd.), navade pri pitju, okolje in ali ste opazili kakršne koli prehranske, prebavne ali vedenjske spremembe.

Vodenje papirne evidence o zdravstvenem stanju vaše mačke in preteklih zdravljenjih je lahko zelo dragoceno, zato vam priporočamo, da jo hranite v njeni zdravstveni kartoteki.

Prevoz vašega mačjega mladiča k veterinarju

Mačka mora iz varnostnih razlogov potovati v posebej izdelani nosilni torbi za mačke. Priporočamo, da je to znan predmet za vašega mačjega mladiča. Če boste kmalu obiskali veterinarja in si želite vse skupaj nekoliko olajšati, pripravite nosilno torbo nekaj dni pred obiskom in jo pustite odprto v kotu hiše, kjer se vaš mačji mladič rad zadržuje.

Po torbi lahko razpršite feromone za pomirjanje in vanjo vstavite odejo, ki je že prepojena z lastnim vonjem mačke, da se bo vaš mačji mladič lažje navadil na torbo ter se počutil varnega in zaščitenega pred radovednimi očmi. Če ima kletka odprto stran, jo pokrijte z odejo ali brisačo, da bo mladič manj izpostavljen.

Kako ravnati z vašim mačjim mladičem pri veterinarju

Za omilitev vpliva obiska pri veterinarju lahko upoštevate teh nekaj uporabnih nasvetov: